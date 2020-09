PvdA Ljouwert: "Te min Fryske lobbysten yn Den Haag"

De gemeente Ljouwert moat it foartou nimme foar in stevige lobby yn Den Haag, foar de stêd Ljouwert en foar Fryslân. Dat skriuwt de PvdA yn it brief oan boargemaster en wethâlders. Dan binne saken lykas in rappere treinferbining mei de rest fan it lân better foarinoar te krijen.