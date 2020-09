De nije corona-app: hoe wurket dy en hoe feilich is it?

De app wurket fia bluetooth. Alle telefoans dy't de app hawwe, krije in unike, anonime koade. Dy koade wurdt ek allinnich op de telefoan opslein en wurdt dus net op in sintraal punt opslein. Sadra't je tichteby in persoan west hawwe dy't de app ek hat, wikselje de telefoans de koaden út. Sadra't immen it coronafirus hat, kin de GGD dêrnei dy koaden opfreegje om minsken te warskôgjen dat se mooglik yn kontakt west hawwe mei de coronapasjint.

App as ferlingstik fan GGD-wurk

De app is lykwols net feilleas. Sa kin it wêze dat je by ien yn de buert west hawwe, mar dat der in bygelyks in muorre tusken sitten hat. Dan hawwe de telefoans de koaden útwiksele, mar binne je net yn kontakt west mei de persoan.

Zwitter leit út: "De vraag is hoe je deze app gaat gebruiken. Als je alleen maar contactonderzoek doet via de app, dan gaan we zeker een probleem hebben. Als je het combineert met het handmatig uitzoeken door de GGD, heb je een grotere kans om de hele verspreiding te volgen." De app moat dus as ferlingstik brûkt wurde foar it wurk dat de GGD al docht en sil dat wurk net hielendal oernimme.