Wichtich rekreaasje- en natuergebiet op It Amelân oanpakt

De grutste wiziging yn de rekreative foarsjennings yn it gebiet, is it omlizzen fan it fytspaad ûnder it dún by see. Benammen it stik oan de kant fan Nes rûn nochal ris ûnder wetter. Trochdat it klimaat feroaret, komt der betiden in hiel soad wetter yn in koarte tiid nei ûnderen ta. Dêrtroch hat it fytspaad al ris ôfsletten west.

"Het eerste stuk als je van de Nes-kant rekent, gaat iets naar het noorden toe en komt iets hoger op de duin, waardoor je ook de Wadden kan zien en het Hagedoornveld. En even verderop gaat het juist ten zuiden van het Hagedoornveld langs, waardoor je eigenlijk in het midden tussen Ballum en de strandovergang uitkomt", seit boargemaster Leo Pieter Stoel.

Beton

It nije fytspaad is fan beton. Skulpen út see helje foar in skulpepaad wurdt hieltiten dreger omdat it foar skea oan de ûnderwetternatuer soargje kin. Kuierders krije ek de romte mei mooglik noch wat ekstra útsjochpunten. Ek oan de ruters wurdt tocht. Fierder wurdt de omgong om de einekoai tagonklik makke foar it publyk.