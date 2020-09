Fierwei it measte swalkôffal op Gryn komt út Nederlân

Yn 2019 is der 350 kilo ôffal troch frijwilligers fan Natuurmonumenten fan Gryn ôfhelle. En dêr is hiel goed nei sjoen. "We hebben afval dat hier verzameld was later in Harlingen drie dagen lang in een grote hal gesorteerd en geanalyseerd. En wat we daarbij hebben gezien was dat het meeste afval dat hier op Griend ligt consumentenafval is. Dan moet je denken aan huishoudelijk afval of snoeppapiertjes of flessen", seit ûndersiker en ôffaldetective Wouter Jan Sprietman fan Wageningen University & Research.

Fiskerij-ôffal is in goeie twadde. Dêrby kin it gean om stikken netten, mar ek om moffen of guod dat brûkt wurdt om mokselperselen te markearjen. As je sjogge nei restanten fan netten is it dúdlik dat fierwei it measte komt fan netten dy't brûkt binne foar de Noardseefiskerij.

"Puntjes op de i"

Foar in part is dúdlik dat de netrestanten yn see bedarre binne nei in reparaasje fan in net. Yn it ûndersyk wurdt ek oanhelle dat der yn en om Harns al wat minder ôffal fan fiskers fûn wurdt no't dêr mei de fiskers ekstra op ynset wurdt. Dochs komme je it dêr ek noch geregeld tsjin.

Strietman:"We weten inmiddels dat de visserijafval dat hier ligt voornamelijk Nederlands afval is. Vanuit de Green Deal visserij voor een schone zee zijn allerlei partners waaronder de visserij actief om te kijken wat voor maatregelen kunnen we nemen om afval op zee te voorkomen. Het zou heel mooi zijn om met zijn allen te kijken waar we de puntjes nog op de i kunnen zetten om dit probleem te voorkomen."