Opnij needgjalp oer weikwinen fan âldste skuorre Noardseegebiet yn Fryslân

Dat de skuorre sa âld is, waard yn 2015 ûntdutsen. Borghaerts is as ûndersiker spesjalisearre op it mêd fan houtdatearring en hy is ek de oprjochter fan Stichting Historisch Bouwhout Fryslân.

Gjin monumint

De skuorre is gjin Ryks- of gemeentlik monumint. De eigener fan de skuorre wie neffens Borghaerts ree om mei te wurkjen, mar it is ek in finansjele lêst foar him. Dêrom is it sykjen nei in passende foarm, sa't Borghaerts doe al sei. Hy sjocht sels graach in stichting foar de ynstânhâlding fan de skuorre.