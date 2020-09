Twa ûndernimmers op Flylân bakkeleie oer sutelfergunning op in stik strân

Op Flylân wurdt bakkeleid oer in stik strân by de strânoergong oan de Badwei. Dat gebiet wurdt sûnt 2002 hierd troch hoteleigener Harry Westers, dy't it ek skjin hâlde moat. Mar no moat de gemeente in sutelfergunning foar it hiele strân ôfjaan oan Harry Jurjens, eigener fan Harry's Beach Essentials. En dêr is Westers it net mei iens, want neffens him kin hy it strân net skjin hâlde as der rommel fan in oare eksploitant oer it strân waait.