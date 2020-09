Anna (20) bliid mei mesferbod yn Drachten: "It giet hjir wol heftich"

Anna waard in pear wiken lyn tegearre mei in freon bedrige by in snackbar op De Kaden. "Ik fyn dat beëangjend. Ik fyn dat net normaal. Dan komst gewoan normaal út de kroech mei in hiele leuke sfear, en dan komst bûten en dan yn ien kear safolle druk en sa benearjend. Echt, what de hell", de huveringen rinne wer oer har rêch as sy it fertelt. Anna hopet dan ek dat der úteinlik gjin messen mear op strjitte binne. "Dit moat gewoan ophalde. Ik fyn it net leuk mear. Kinst hjir net normaal oer strjitte rinne en foaral net as famke."

Se hat self ek in mes by har droegen, mar docht dat no net mear. "Ut feiligens. Ast hjir oer de strjitte rinst, dan tinkst wol: ik moat dochs in mes by my hawwe. It is hjir best heftich. Mar ik wol dat net mear".

Lanlik ferbod

"Der moat in lanlik ferbod op messen komme yn iepenbiere romten". Dêrta rôp boargemaster Jan Rijpstra fan Smellingerlân begjin jannewaris op nei de dea fan Roan Brilstra (16). No, in pear moannen letter, is der in begjin fan dat ferbod. Op tiisdeitejûn om 21.00 oere giet it mesferbod yn Drachten yn. Dat ferbod jildt oant 7.00 oere en giet dan jûns om 21.00 oere wer op 'e nij yn.