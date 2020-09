Oanfreegjen coronatest kostet tiid en trochsettingfermogen

Der binne op dit stuit twa manieren om oan in ôfspraak te kommen foar in coronatest. Dat kin online fia coronatest.nl of fia de tillefoan op 0800-1202. Yn beide gefallen komme je út by it lanlike ôfsprakesintrum. Sy besykje dan in lokaasje te finen dy't yn de buert is, mar dêr't it ek net te lang duorret foardat je der te plak kinne. Troch de grutte drokte op dit stuit rinne je yn beide gefallen tsjin problemen oan.

Vianen

Wa't online in ôfspraak besiket te meitsjen moat in tal fragen beäntwurdzje oer de klachten, ynlogge mei de DigiD om dernei de eigen postkoade yn te follen. Wa't no lykwols in Fryske postkoade ynfolt krijt fia de webside te hearren dat der gjin testlokaasjes beskikber binne. Ek it ynfullen fan in Grinslanner of Drintske postkoade helpt net. Pas by it ynfollen fan de postkoade fan Lelystêd komt der in testlokaasje tefoarskyn. Yn Vianen, krekt ûnder Utert.

Fia de tillefoan hawwe je krekt wat mear opsjes. Sa kin ien dy't op tiisdeitemoarn bellet op freed telâne yn Drachten, Ljouwert of Drylts (de trije Fryske lokaasjes). Of je moatte gelok hawwe dat der in ôfspraak ôfsein wurdt sadat je al earder in plakje krije kinne. Mar dat is de útsondering.

Je moatte ek geduld dwaan foardat je ien oan de tillefoan hawwe op it 0800-nûmer. Yn de measte gefallen krije je in bandsje dat je freget om in heal oere letter nochris te besykjen. Krije je dat bandsje net dan duorret it yn guon gefallen hast in oere foardat je ien oan de tillefoan hawwe.