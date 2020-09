KNGU: turncoach Wiersma mei wer oan it wurk, mar noch net as bûnscoach

Misstannen boppe wetter

Op 30 july hat it bestjoer fan it Nederlânsk turnbûn KNGU it programma fan de Oranje-frouljusseleksje dus stilset salang at it ûndersyk nei de misstannen yn de sport rint. De seis belutsen coaches, ek bûnscoach Gerben Wiersma, mochten foarearst net as trainer fan it bûn harren funksje útfiere.

Dêrfoar is der al hiel wat nei bûten kaam oer fysike en geestlike mishanneling, as earste troch Gerrit Beltman. Hy fertelt dêr op 25 juli oer yn it Noordhollands Dagblad. Hy jout oan dat er him skuldich makke hat oan it fernederjen fan turnsters, manipulaasje en dus fysike en psychyske mishanneling.