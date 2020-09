Wat mear Friezen kinne Frysk lêze en skriuwe

De resultaten fan de enkête binne neffens de provinsje bemoedigjend. It Frysk hat in sterke posysje yn de mienskip, want jongerein likegoed as as âldere Friezen prate de taal faak en brûke dy boppedat ek in soad op de sosjale media. Deputearre Sietske Poepjes is wiis mei de sterke rol dy't it Frysk spilet yn it deistich libben fan in protte Friezen, "It heart by harren identiteit, se binne der grutsk op. Dat is moai om te sjen. It is foar in soad minsken ek de earste taal."

Poepjes sjocht ek punten fan omtinken, om't it positive byld dat no sketst wurdt net betsjut dat der gjin fierder omtinken foar it behâld fan de taal nedich is. "De oerdracht fan de taal oan nije generaasjes is wichtich om it Frysk ek yn de takomst sa'n sterke posysje behâlde te litten. Dêrom wurkje wy mei it plan Taalplan Frysk-2030 oan it fuortsterkjen fan it Frysk yn it ûnderwiis."

Taalplan Frysk-2030

De provinsje set yn alle ûnderwiissektoaren yn op it ferbetterjen fan de posysje fan de Fryske taal en kultuer. Neist it struktureel fersterkjen fan it Frysk as skoalfak yn it primêr en fuortset ûnderwiis, wurdt it Frysk ek stimulearre yn de foarskoalske edukaasje mei bygelyks lêsbefoarderingsprojekten. Yn it middelber en heger beropsûnderwiis wurdt der, neist de mooglikheid taalfeardigensfakken te folgjen, omtinken jûn oan de posysje fan it Frysk yn it deistich libben en de takomstige beropskontekst. Op dizze wize soe it Frysk struktureel fuortsterke wurde en learlingen taret wurde op libje en wurkje yn Fryslân.