Advokaat Tjalling van der Goot: "Aksje Grapperhaus wie net tûk"

Van der Goot neamt de aksje fan Grapperhaus net ferstannich. "Hielendal net fan in man dy't in the picture is. Van der Goot ferwiist dêrmei nei de bordesfoto op de brulloft fan de minster.

Leauweardigens

Neffens Van der Goot hat Grapperhaus sjen litten dat it dreech is om 1,5 meter ôftstân fan inoar te hâlden. "It hat mei leauweardigens te krijen, grif as minister dy't oanjeier is fan dizze maatregel en neadferoardening. Dat hy him sels dan net oan hâldt, dat falt by de measten fan myn kliïnten ferkeard."

Dochs is de meast wichtige reden om nei de rjochter te stappen in oare. "Wy binne prinsipieel tsjin de needferoardening om't dy net rjochtmjittich is. It is in beslissing dy't nommen is troch de Veiligheidsregio en is dus net demokratysk'.