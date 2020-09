Fjouwer Fryske musea krije coronakompensaasje fan Mondriaan Fûns

Stichting Amelander Musea, Museum Belvédère op it Hearrenfean, Natuurmuseum Fryslân yn Ljouwert en it Eise Eisinga Planetarium yn Frjentsjer krije in bydrage fan sechtich tûzen euro fan it Mondriaan Fûns. De museau krije it jild as kompensaasje foar de coronakrisis.