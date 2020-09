GGD: 20 nije coronabesmettings; ien sikehûsopname

Yn totaal binne der no 824 minsken yn Fryslân posityf test op it coronafirus, wêrfan 148 yn ferpleech- en fersoargingshûzen. Yn totaal hawwe der 131 persoanen yn it sikehûs opnaam west, fan wa't der no noch ien yn it MCL yn Ljouwert leit. Der binne 69 Friezen ferstoarn oan it coronafirus.