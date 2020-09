Kazemattemuseum krijt bysûnder unifoarm út WO2 oerlange

Doe't de Twadde Wrâldoarloch begûn wie Bauke, tegearre mei 650 oaren, legere yn de Wûnsliny, de ferdigeningsliny tusken Surch en Makkum.

De ynfal fan de Dútsers kaam ûnferwachte. De soldaten, dy't gjin goeie beskerming hienen, makken fan hout en ierde sels in 'kazemat', in bunker, dy't harren foar de oanfaller hoede moast. De measten tochten lykwols net dat dit harren feilich hâlde soe tsjinoer de fjoerwapens fan de fijân. It waard De Jong allegear tefolle.

Op in stuit koe hy de spanningen net mear oan en skeat hy op in boarger en in soldaat, dy't ferwûne rekken. Dêrop is De Jong op 11 maaie 1940 troch Nederlânske soldaten delsjitten en oan syn ferwûnings ferstoarn.

Klaas de Jong, de soan fan Bauke, oerlanget it unifoarm fan syn heit freed oan Wim Stienstra, konservator fan it Kazemattemuseum. Dat bart foar it monumint mei de nammen fan 19 minsken dy't sneuvelen yn de maaiedagen fan 1940. Ek de namme fan Bauke de Jong stiet op it monumint.