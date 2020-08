Opkearing foar farferkear by de Lorentzslûzen

It farferkear moat oant 5 septimber rekken hâlde mei opkearing by de Lorentzslûzen by Koarnwertersân. Tusken 31 augustus en 6 septimber is Rykswettersteat dwaande mei wurksumheden. Yn 2019 luts in skip kabels ûnder de grûn stikken ûnder de Noardbrêge fan it kompleks. Dy kabels - foar it betsjinjen fan de brêgen - wurde ferfongen en der wurde no buizen lein om werhelling foar te kommen.