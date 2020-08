Henk Veerman hopet op fersterking: "In de breedte is het nog te licht"

Veerman en Veerman

By Hearrenfean treft Veerman in goeie bekende: Joey Veerman, ek fan Volendam. Henk en Joey binne goed befreone. "Ik vind dat hij een van de besten van Nederland is op dit moment in wat hij doet: die ballen erachter leggen en het spel verleggen. Daar is hij hartstikke goed in." Op de training moat de konneksje noch wol wat groeie. "Joey gaf twee perfecte ballen achter de verdediging, maar ik was twee keer te laat."

De Feanster seleksje hat no dus twa Volendammers, mar kin Veerman noch ien oanbefelje? "Alex Plat, de nummer zes jongens. Maar Volendammers, dat is toch fantastisch hé? Dat dorp, dat is me wat. Ik denk dat het in het water zit", laket de oanfaller.