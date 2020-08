Roazebosk by De Jouwer wer opknapt: mar earst is de boaiem oan bar

"We hebben bodemonderzoek laten doen, daar werden onze bange vermoedens waarheid," joech Beneker oan. "Er heeft natuurlijk veertig jaar lang een snelweg gelegen en ook bij het opruimen daarvan is zwaar materieel ingezet. Daardoor is de onderlaag humusarm, zit er geen biodiversiteit in en is de grond erg geroerd en verdicht. Er komt geen wortel doorheen."

Boaiem wer ree meitsje

Dêrom binne der plannen makke om de boaiem wer yn oarder te meitsjen, yn oerlis mei in boaiemûndersyksburo en Steatsboskbehear. "Er wordt nu tot één meter diepte gewoeld, in het voorjaar mengen we groencompost en in 2021 staat er een groenbemester. Daarnaast worden er pendelaars ingebracht, dat zijn wormen die organisch materiaal meenemen de grond in." It ferrykjen sil net allinne by it âlde stikje Roazebosk barre, mar ek op it âlde trasee yn de rjochting fan de eardere rotonde. "Het zou fantastisch zijn als we ook dit gebied in zouden kunnen richten, voortbouwend op de Roazebosk."

Oansluting mei blommegreide en Haulsterbosk

Der binne ek nije plannen makke om in 'weardefolle ekologyske oansluting' mei de omjouwing oan te lizzen. Dan giet it bygelyks om de Haulsterbosk, mar ek om in blommegreide dy't by bedriuweterrein Woudfennen komme moat. "De isolatie door de aanleg van de snelweg as erg onwenselijk voor de biodiversiteit. We proberen nu weer aansluitingen te vinden met de Roazebosk."