Opnij ynrjochtsjen fan De Alde Feanen giet wer nije faze yn

Provinsje Fryslân jout dizze wike it startsein foar in nije faze yn it op 'e nij ynrjochtsjen fan Nasjonaal Park De Alde Feanen by Earnewâld. It giet net allinne om de ûntwikkeling fan natuer foar Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland, mar ek om wurksumheden foar de rekreaasje, lykas it oanlizzen fan kuierpaden, in fûgelsjochhutte en in strantsje by de Panhuyspoel. Ek wurdt it lêste dieselgemaal fan de provinsje ferfongen.