FIDEO: 'Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei'

Programmamakker Miranda Werkman komt fan Frjentsjer en hat yn har eineksamentiid skjinmakke yn de GGZ.

Op de High Intensive Care klinyk dy't der no sit, moetet se Bram. Bram moast mei in twangbefel fan de boargemaster opnaam wurde. Hy hat in skoft op de sletten ôfdieling sitten. Dat fûn er net leuk, mar it wie wol nedich.