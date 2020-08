Sportpark Skoatterwâld wurdt fernijd; SC Hearrenfean en VV Heerenveen wurkje gear

Te min romte

De foarsitter fan VV Heerenveen, Bernier Hoekstra, is der mar wat wiis mei. "It kompleks is net mear up-to-date en foldocht net mear oan de hjoeddeiske easken. We binne de tredde klup fan Fryslân en de jeugd fan SC Hearrenfean traint hjir ek, mar de útstrieling is fier ûnder de maat. Der binne te min fjilden, we ha der fjouwer en op in sneon wurde wol 32 wedstriden spile. We ha ek mar acht klaaikeamers. Dan hast dus dat der trije teams fan fyftjin jonges yn moatte, mei alle klean en tassen."

Om't SC Hearrenfean lange tiid in eigen trainingskompleks ha woe, mar dêr no fanôf sjocht, kin sjoen wurde nei de plannen foar Skoatterwâld. "Om't se op Skoatterwâld bliuwe, kinne se no tegearre oplûke. As sy nei it noarden gean, dan kinne wy opskowe en dan binne we klear foar de takomst."

Yn 1996 is it park iepene en doe hie de fuotbalklup 450 leden. "No ha we 950 leden, mar noch hieltyd like folle fjilden en klaaikeamers. Dus it is fierstente krap."