ISU ûndersiket 'coronafrije bubbel' yn Nederlân foar reedriders

It worldcupseizoen soe heal novimber begjinne yn it Poalske Tomaszów Mazowiecki. Dy wedstriid en ek dy yn Stavanger (Noarwegen), Salt Lake ity (Amearika) en Calgary (Kanada) geane net troch. Reizgje tusken dy lannen is net ferstannich fanwege it coronafirus.

Wannear't de reedriders wol yn aksje komme, is no noch net dúdlik. Mooglik komt dy bubbel yn Thialf op It Hearrenfean, om dêr de skraste wedstriden yn te heljen.

Yn febrewaris en yn maart steane der noch wedstriden op it programma yn Sina en It Hearrenfean. Dy steane foarearst noch wol op de aginda.

Ek shorttrackwedstriden skrast

Yn it shorttrack soe it wrâldbekerseizoen begjinne yn it earste wykein fan novimber yn Montréal yn Kanada. Dy giet net troch. Ek de wedstriid fan in wike letter yn Laval (Kanada) giet net troch.