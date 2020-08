Bûtengebiet yn gemeente Ljouwert krijt ek glêsfezel

De ôfrûne jierren binne hieltyd mear adressen oansletten op it net. De bedoeling is dat takom jier njoggentich persint fan it bûtengebiet yn hiel Fryslân rap ynternet hat.

Ljouwert is ien fan de lêste gemeenten dêr't dat noch dien wurde moat. Minsken dy't yn it Ljouwerter bûtengebiet noch net oansletten binne, kinne har dêr noch foar oanmelde.