Toskboarsteldief feroardiele ta njoggen wiken sel

In 38-jierrige man fan Poalen is moandei ta njoggen wike sel feroardiele, fanwegen it stellen fan opsetboarstels fan toskboarstels. Hy koe tegearre mei syn 25-jierrige freondin by in drogisterij yn Burgum oanholden wurde, nei't in filiaal op De Jouwer al melding fan dieverij dien hie.