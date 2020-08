Gemeente Noardeast-Fryslân stipet ûndernimmers mei nij loket foar fragen

De ûndernimmers kinne yn kontakt brocht wurde mei bygelyks in bank, in accountant of in oare ûndernimmer dy't doel hat oer wêr't ien mei sit.

It loket hyt GO-loket (Gemeente én Ondernemers) en is in inisjatyf fan in tal ûndernimmers en de gemeente Noardeast-Fryslân. Dy tinke dat der krekt yn dizze coronatiid ferlet fan is.

It loket is berikber fia it klantkontaktcenter fan de gemeente Noardeast-Fryslân.