FIDEO: Hoe is it no mei vlogger Lo Keers?

Ferpleechkundige Lo Keers hat wikenlang fideodeiboeken byhâlden oer it begjin fan de coronakrisis. Foar har wie it in yndrukwekkende tiid mei as hichtepunt dat se derby wie dat in coronapasjint op de Intensive Care fan de beäzeming helle waard. Op dit stuit is Lo dwaande mei in oplieding as IC-ferpleechkundige. Se hie har al opjûn foar dizze oplieding foardat de coronakrisis begûn, mar troch corona is se der wis fan dat se dit wol.