Weststellingwerf wol miljoenen besparje op soarch

Weststellingwerf sit mei it probleem dat der hieltyd mear 65-plussers komme en dat binnen dy groep it tal 80-plussers ek tanimt. Mei dêrtroch is de gemeente hieltyd mear jild kwyt oan de soarch. B&W stelle de ried in tal maatregels foar.

Der wurdt ûnder oare skerper sjoen nei hoefolle ferlet minsken ha fan húshâldlike help en wat ien sels of mei help fan famylje of kunde dwaan kin.