Sechtich prosint mear meldingen fan oerlêst troch betize minsken yn sân jier tiid

Ton Dhondt is bestjoerder en psychiater by GGZ Friesland. Hy seit dat de sifers neat sizze oer de taname fan it tal betize minsken. It binne allinnich de meldingen dy't makke binne. It kin ek wêze dat der in hiel soad meldingen binnen kaam binne oer deselde persoan. Mar ien ding falt him wol op. "Er is minder acceptatie van afwijkend gedrag van mensen. Dat kun je ook goed zien in het filmpje van Merel Bakker van twee jaar geleden."

Dhondt hat it oer harren kampanje fan juny 2018. De GGZ hie doe in aktrise ynhierd om oandacht te freegjen foar de reaksjes op betize minsken. Aktrise Merel Bakker spile in pear kear yn it sintrum fan de stêd in betize frou nei, dy't om har bern socht. Mei ferburgen kamera's waard filme hoe't minsken reagearren.