Persoan dy't oanholden wurdt foar stellerij ek fertocht fan wenningynbraken

Nei't in ynwenner fan Snits op de fyts bestellen wie fan in tas mei telefoan, belle dy de plysje mei in sinjalemint. De fertochte waard even letter oanholden. By de oanhâlding fûn de plysje ek in twadde telefoan, dy't in pear oeren earder stellen wie by it rekreaasjegebiet De Potten, oan de Snitser Mar.

Nei ûndersyk kaam de plysje derachter dat de fertochte net allinnich twa telefoans stellen hat, mar ek belutsen is by twa wenningynbraken.