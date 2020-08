Bou twadde turnhal Sportstad Heerenveen begûn: "Ideaal foar Epkes en Sannes fan de takomst"

Stekken oan de súdkant fan Sportstad Heerenveen litte sjen wêr't de twadde hal krekt komme sil. "De bou is foarige wike moandei úteinset", fertelt Rinse Bleeker, direkteur fan Sportstad Heerenveen. "Wy ha op dit stuit al in prachtige turnhal: de Epke Zonderland-turnhal. Hjir rinne topsport en breedtesport trochinoar hinne. Wy sitte fol. Wy kinne de minsken net mear goed kwyt. De seleksje fan it Nederlânsk team traint hjir wol 30 oeren yn de wike. Tagelyk traine der ek ferskate lokale turnferienings. Dy beiden sitte elkoar yn it paad."

Twa jier lyn waarden de plannen foar in twadde hal makke en foarlein oan de gemeente. Bleeker: "It giet ús noait hurd genôch, mar wy binne bliid dat we los kinne. De Olympyske Spelen fan Tokyo binne net trochgien en ferskood nei takom jier. As wy foar de krystdagen yn de nije hal kinne, dan ha wy noch alle tiid om ús ta te rieden op de Spelen."

De nije hal kostet 1,2 miljoen euro, dy't finansiere wurdt troch de gemeente It Hearrenfean. Sportstad Heerenveen wurdt eigener en eksploitant fan de nije hal. "It wurdt in hal dy't allinnich mar brûkt wurdt foar de topsport", fertelt Bleeker. "Dat is in ideale situaasje foar alle Epkes en Sannes fan de takomst."