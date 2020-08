Op wrâldreis troch Fryslân? It kin dizze winter!

Merk Fryslân docht de kampanje yn oparbeidzjen mei VVV Waterland van Friesland en ferfierder Arriva. Yn Fryslân falt neffens de dielnimmende organisaasjes hiel wat te belibjen. Dêrby kin tocht wurde oan de Aldehou, de eigen toer fan Pisa of de Sahara by de Keale Dunen yn Appelskea. "Wy kieze der foar om minsken sjen te litten dat se net de hiele wrâld oer hoege om moaie dingen te sjen", fertelt Martin Cnossen fan Merk Fryslân. "Wy ha in kwinkslach makke nei wrâldferneamde attraksjes yn Fryslân. It is tiid dat Friezen harren eigen provinsje better ûntdekke."

Eigen provinsje ûntdekke

De kampanje rjochtet him op de ynwenners fan Fryslân en it noarden fan Nederlân. Hjirby leit de fokus op koarte fakânsjes of in dei derop út. Sa wol Merk Fryslân it seizoen graach ferlingje om minsken langer op 'en paad te hâlden. Cnossen: "De maitiid wie foar ûndernnimmers hiel min. Wy wolle it seizoen langer trochlûke. Dêr ha wy dizze kampanje ek foar opset."