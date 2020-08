Frânsk jild rêdt drafsport yn Wolvegea: nei twa falliseminten is de baan no al tsien jier stabyl

De baan yn Wolvegea wurdt sjoen as de bêste baan fan Nederlân. Der komme mear taskôgers en it prizejild is de ôfrûne jierren bot omheech gien. Dat lêste is te tankjen oan de gearwurking mei de Frânsen, seit baanmanager Ralf Dekker: "De draf- en rensport is daar veel groter. Er gaat daar veel geld in om. Wij kunnen dankzij die samenwerking hier ook beter prijzengeld uitkeren. Nu kan het lonen om hier te rijden."

Dat wie yn it ferline wol oars. Foar in fjirde plak krigen je dan 75 euro. Krekt genôch om de brânstof fan de auto foar te beteljen, seit Stefan Schoonhoven fan Nijeberkeap. Hy rydt hast alles op Wolvegea. "Dat ze met de Fransen in zee zijn gegaan is de redding geweest voor de drafsport. We zijn er echt blij mee. Het prijzengeld van toen stelde niet veel voor."