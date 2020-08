Speurtocht nei eigener bibeltsje út oarlochstiid einiget yn Ljouwert

Oscar syn pake wurke yn de oarloch by it Reade Krús. Hy hie in bibeltsje krige fan Cornelis Marinus van Leeuwen dy't yn in kamp sitten hie. It fersyk wie it boekje takomme te litten oan syn famylje yn Nederlân. Der sieten ferskate brieven en briefkes by yn, ûnder oare in kefert mei it adres yn Ljouwert. It bibeltsje hat al dy tiid by syn beppe op souder lein.

Zoektocht van een onbekende

Kocken fûn earst út wa't de âlden fan de Cornelis Marinus wiene. Se wennen yn Woerden, mar libje net mear. Om mear bekendheid te jaan oan syn syktocht makke Oscar in webside oan 'zoektocht van een onbekende'. Hy fûn ek in brief fan in dûmny út Woerden oan wa't syn pake op syn syktocht skreaun hie. Neffens de dûmny wiene de minsken dy't syn pake socht, ferhuze nei Ljouwert.

Adres yn Ljouwert

En lit yn de bibel no krekt in brief sitte mei it adres Aert van der Neerstrjitte 26 yn Ljouwert, dy't retoer kaam is by syn pake. In trochbraak wie dat Oscar berjocht krige fan ien dy't bekend makke: de âlden fan Cornelis binne deselde minsken as de âlden fan ús mem. Bliken die dat de Van Leeuwens nei him noch trije bern krige hiene. Twa dochters binne noch yn libben.