Agressive treinpassazjier en fjochterij foar stasjon Ljouwert

De plysje koe flak dêrnei op in melding ôf fan fjochterij foar it haadstasjon yn Ljouwert. Ien fan de fjochtersbazen wie in 26-jierrige Ljouwerter. Hy soarget wol faker foar oerlêst yn de binnenstêd. De man krige in ferbod oplein. Hy mei him 24 oeren net yn de binnenstêd fertoane.