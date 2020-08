Auto's bedarje yn Tsjûkemar nei kop-sturt-botsing

It ûngelok barde flak om kertier oer tsienen flakby it rêstplak De Lanen op in eilantsje yn de mar. De auto's hiene dêr in kop-sturt-botsing. De iene auto is sonken, de oare bedarre yn de reiden oan de wâlskant. Helptsjinsten hawwe de bestjoerders út de auto helle. Mear persoanen sieten der ek net yn. De bestjoerders binne mei ûnbekende ferwûnings oerbrocht nei it sikehûs.