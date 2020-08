Toernoaiwinst foar Sander Arends yn Praag

Yn de earste set wiene der oant 5-5 mar leafst fjouwer breaks fan de opslach te sjen. Om't Arends en Pel op it beslissende momint fan de set nochris in break pakten, wie de set binnen. Yn de twadde set moast in tiebreak it ferskil meitsje. Dat pakte foar de Ljouwerter en syn maat út Amsterdam, mei minimaal ferskil, goed út.

Troch de toernoaiwinst pakt Arends 90 punten foar de wrâldranglist. Dêrop stiet hy no 77e.