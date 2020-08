FIDEO: Fan rommel nei keunst by de artistike repairsjop

Om mear omtinken te jaan oan de sirkulêre ekonomy, stiet de kommende fjouwer wiken op sneon in spesjale artistike repairsjop yn Ljouwert. Dêr kinne minsken it stikkene guod bringe, wêrnei't in keunstner it foar in fergoeding feroaret yn in keunstwurk.

Alle wiken giet in oare keunstner oan de slach mei it guod. Machiel Braaksma mocht it spits ôfbite.