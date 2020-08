LIVE: SC Hearrenfean kriget in nije kâns om in oefenwedstriid te winnen

Vfl Osnabrück spilet op it twadde nivo yn Dútslân. Mei de oefenwedstriid slút SC Hearrenfean in trainingskamp ôf dat fjouwer dagen duorre hat. De ploech wie yn it Oeriselse De Lutte.

Earder spile Hearrenfean oefenwedstriden tsjin NAC Breda, Vitesse, De Graafschap en FC Utrecht. Al dy wedstriden gongen ferlern. Dit is de ien-nei-lêste serieuze oefenwedstriid foardat Hearrenfean oer twa wike de earedifysje úteinset mei de thúswedstriid tsjin Willem II. Nije wike stiet de lêste oefenwedstriid op it programma. Dy is tsjin PEC Zwolle.

Henk Veerman, de oanfaller dy't werom keard is op it âlde nêst, makket tsjin Osnabrück syn rentree.