FIDEO: Hearrenfean wit ek oefenwedstriid tsjin Dútske twaddeklasser net te winnen

Oant no ta binne alle oefenwedstriden dy't SC Hearrenfean dit seizoen spile, ferlern gien. Sneon krige de klup in nije kâns, tsjin it Dútske Vfl Osnabrück. Dy ploech wie mei 2-0 te sterk foar de Friezen.

Sjoch hjirûnder nei it folsleine ferslach fan de wedstriid, mei kommintaar fan Arjen de Boer.