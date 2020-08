Slotkonsert Simmer 2000 yn reprize: it aldermoaiste

Yn in spesjale útstjoering fan it radioprogramma Sneon yn Fryslân seagen Diana de Groot en Geert van Tuinen werom op it legendaryske slotkonsert fan Simmer 2000. Der wie livemuzyk fan Piter Wilkens, Albert Bonnema, Maaike Schuurmans en De Kast.

Sjoch hjirûnder nei de aldermoaiste ferskes út it reprizekonsert: