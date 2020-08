FIDEO: Amateurfuotbal wer los mei striid om beker

It is hast wer in sneon as foar corona. Auto's fol bern wurde ôflevere by it fuotbalfjild, âlden oan de kant fan it fjild en blydskip by in doelpunt. Mar gewoan is it net. Njonken it fjild stean hast mear strepen as derop. By binnenkomst moatte jo jo registrearje en de hannen ûntsmette. It publyk moat oardel meter ôfstân hâlde. Mar wat jo sjogge op en njonken it fjild by FC Burgum binne blide gesichten fan bern dy't wer meie. Op it fjild de striid oangean foar de beker en aansens ek wer foar de kompetysje.