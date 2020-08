Seewier-eksperimint docht it goed: 170 bunder grut seewierfjild by Gryn fûn

It hiele eksperimint draait om it finen fan in metoade om it seewier wer grutskalich werom te krijen op it Waad. Dy metoade is noch net hielendal klear, mar dat sy op it goede paad binne, is no wol dúdlik, sjocht ûndersiker Laura Govers fan de Rijksuniversiteit Groningen dy't de wittenskiplike kant fan it projekt koördinearret: "Het veld breidt zich nu uit. Ook buiten onze proefplotjes. En dat is een fantastische ontwikkeling. We willen nu kijken of het zich nu ook zelf in stand kan houden zonder dat we extra inzaaien. De helft van de planten staat nu nog in onze proefvlakken."

Biodiversiteit

Der wurdt no bygelyks sjoen yn hoefolle tichtheden oft je in sied plantsje moatte. Je sjogge no wol op plakken dêr't minder sied byelkoar set is, dat de planten grutter wurde. It seewier weromkrije is net in doel op himsels.

De planten helpe it Waad ek wer, seit Govers: "Het zeegras kan de biodiversiteit vergroten. Wat we zien is dat er heel veel aliekruikjes in zitten. Dat zijn kleine slakjes en die grazen op de kleine algen op het zeegrasblad groeien. Er zwemmen al vlokreeftjes tussen de bladeren omdat die bladeren water vasthouden op een anders droge Wadplaat. En garnaaltjes. Die blijven hangen in de poeltjes waar zeegras staat. We hebben dat deze week gemeten."