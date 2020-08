Experiment succesvol: zeegrasveld bij Griend nu al 170 hectare groot

Het hele experiment draait om het vinden van een methode het zeegras op grote schaal terug te brengen in de Waddenzee. Die methode is nog niet helemaal klaar, maar dat ze op de juiste weg zijn, is nu wel duidelijk, zegt onderzoeker Laura Govers van de Rijksuniversiteit Groningen die de wetenschappelijke kant van het project coördineert. "Het veld breidt zich nu uit. Ook buiten onze proefplotjes. En dat is een fantastische ontwikkeling. We willen nu kijken of het zich nu ook zelf in stand kan houden zonder dat we extra inzaaien. De helft van de planten staat nu nog in onze proefvlakken."

Biodiversiteit

Er wordt nu bijvoorbeeld gekeken in hoeveel dichtheden je een zaadje moet planten. Je ziet nu wel op sommige plekken waar minder zaad bij elkaar gezet is, dat de planten groter worden. Het zeegras terugbrengen is geen doel op zichzelf. De planten helpen het Wad ook, zegt Govers: "Het zeegras kan de biodiversiteit vergroten. Wat we zien is dat er heel veel aliekruikjes in zitten. Dat zijn kleine slakjes en die grazen op de kleine algen op het zeegrasblad groeien. Er zwemmen al vlokreeftjes tussen de bladeren omdat die bladeren water vasthouden op een anders droge Wadplaat. En garnaaltjes. Die blijven hangen in de poeltjes waar zeegras staat. We hebben dat deze week gemeten."