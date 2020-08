Omrop TIP: Dit is ús taal

Monsterachtig

"Ien twa trije, sil ik dy snije. Ik hie noait tocht dat se dat by Omrop Fryslân draaie soene," seit frontman Emiel Stoffers fan De Hûnekop. Dat syn nije album 'Monsterachtig' gjin geef Frysk is, ynteressearret Emiel net: "Dat is net myn taak. Mar it is wol 'fucking cool' om Frysk te praten."



Undersiker Lysbeth sjocht folop kânsen foar it Frysk. Want troch de sosjale media wurdt it Frysk foaral fan ûnderop brûkt, en better kinst it net krije, seit se. "In taal dy't digitaal brûkt wurdt, stjert gjin dea."