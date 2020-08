Nei de bierfyts wol Team Wybe alvestêdetocht no op de wetterfyts dwaan

Team Wybe is in freonegroep dy't seis jier ferlyn oprochte is ta neitins oan Wybe Leenstra dy't oan kanker ferstoarn is. De alvestêdetocht op de wetterfyts is noch net earder dien.

It jild dat de tocht op de wetterfyts opsmyt, giet nei it KWF Kankerfûns Der lizze al kontakten mei Maarten van der Weijden oer de krekte bestimming fan it jild sûnder dat der wat oan de strykstôk hingjen bliuwt. De wetterfyts bestiet út in flot mei driuwers. " Ik haw der alle betrouwen yn dat er driuwen bliuwt. Wy moatte it mar ûnderfine", seit Douwe de Vries.

Minsken dy't de jonges sjen wolle op de wetterfyts: sneontemiddei om 14:30 oere fytse se fan Koudum nei Warkum.