Sven Nieuwpoort bliid mei earste doelpunt, "blij dat ik weer wat kan terugdoen"

Henk de Jong is "hartstikke bliid" mei de oerwinning. "Der wie wol in bytsje lawaai. Jo kinne de minsken ek net de mûle tichtbine. Wy dogge it netsjes en de minsken sitte op ôfstân. It wie wer in hearlik jûntsje en ik wie bliid dat er wer in lyts bytsje lawaai wie. Hartstikke leaf. Mar wy dogge it netsjes."



Cambuur spile nei it earste doelpunt wol minder. "Dat is kracht", Wy misse noch de skerpte om in hiele wedstriid te spyljen sa't wy dogge. Wy binne de iennige ploech dy't fol op de helte fan de tsjinstanner spilet, dy't fol druk jout. Dat kostet kracht. NEC spile kompakter. Wy oerbrêgje ôfstannen dy't net normaal binne. Dan meie de jonges wol efkes wat muoite hawwe. Ferjit net, wy hawwe seis moannen net fuotballe. It is gewoan wennen."