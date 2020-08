Cambuur pakt earste trije punten fan nij seizoen mei fertsjinne 2-0 oerwinning

De fjoerwurkshow bûten it stadion gie noch in pear minuten yn de twadde helte troch, mar ek de fuotballers oan beide kanten liken wat mear wekker te wurden. Yn de 49e minút naam Robin Maulun in hoekskop en dy waard mei help fan in prachtige sweefdûk 'ynkopt' troch ferdigener Sven Nieuwpoort. Dêrtroch kaam de stân op 1-0. Nieuwpoort rekke de bal mei de hân en sloech sa de Ljouwerters op foarsprong. It wie hast trije jier lyn dat hy foar Cambuur skoarde.

NEC wat sterker

Nei de 1-0 troch Nieuwpoort kaam NEC wat mear yn syn fuotbalspul en begûn mear oanfallend te spyljen, mar ta echt grutte kânsen kaam it net. Jordy Bruijn besocht noch in penalty te fersulverjen, mar hy foel as in 'stervende zwaan' en dêr trape skiedsrjochter Rob Dieperink net yn. Ut in oare counteroanfal krige NEC ek noch in kâns, mar de ferdigening fan Cambuur krige de bal op 'e nij ûnder kontrôle.

Spits Robert Mühren joech nei 74 minuten in lange bal op Issa Kallon, hy dribbele de 16-meter yn en waard troch Van Rooij ûnderút helle. Dieperink fluite foar de oertrêding en der kaam in penalty foar Cambuur. Mühren pakte de bal op, rûn oan en skeat de bal strak yn de linkerhoeke. Dêrmei makke de topskoarer fan it foarige seizoen syn earste goal fan dit seizoen.

Stân bliuwt yn foardiel fan Cambuur

De Ljouwerters smieten nei de twadde goal de wedstriid yn it slot en koene de wedstriid maklik útspylje. De trainers fan beide ploegen ha noch in oantal wiksels dien, mar echt grutte kânsen kamen der yn de einfaze fan it duel net mear. Sa pakte Cambuur op saaklike wize, de earste trije punten fan it seizoen 2020/2021.