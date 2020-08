Hearrenfean: Chidera Ejuke nei Ruslân, Hicham Faik nei Saûdy-Arabië

Oer de transfersommen is neat bekend makke, mar foar Ejuke krijt SC Hearrenfean tusken de tolve en fjirtjin miljoen euro.

Ejuke makke ôfrûne seizoen njoggen goals en joech fjouwer assists. In jier lyn nam Hearrenfean Ejuke oer fan it Noarske Vålerenga. Der giene al de hiele wike geroften oer de transfer fan de Nigeriaanske dribbeler, mar dy binne no dus befêstige.

Ek fan Faik is al langer bekend dat er yn petear wie mei in oare klup. Hearrenfean naam him in jier lyn oer fan it Belgyske Zulte Waregem. It ôfrûne seizoen spile er tritich wedstriden, wêryn't er fjouwer kear skoarde. Hy tekenet foar twa jier by Al-Faisaly.