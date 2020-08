Fakbûnen posityf oer nij coronastipepakket: "Der is in protte jild beskikber"

It kabinet lûkt 11 miljard euro út foar in nij coronastipepakket. De ôfrûne dagen waard hjiroer al in akkoart berikt mei de wurkjouwers en de fakbûnen. It pakket rint oant july takom jier. De fakbûnen binne posityf oer it nije stipepakket. Foarsitter Piet Fortuin fan it CNV: "De drompel is net ferhege en der is in protte jild beskikber. Mear as in miljard foar 'scholing' en dat is hiel belangryk."