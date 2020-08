Acht wiken Simmer yn Fryslân: "Eins wiene se allegear entûsjast"

"Doe't we oan it tarieden wiene, seagen we: wêr wolle we hinne?" Op in kaart fan Fryslân steane fjirtich prikkerkes. "It is in bytsje ferspraat oer de provinsje. Ek oan de hân fan tema's: swimbaden, musea, bedriuwen, neam mar op. Dan moatte je kontakt opnimme mei dy plakken en de doarpsbelangen dêr: fine je it ek leuk om mei te wurkjen?"

Dat woe eins elkenien wol, fertelt Sijtsma. "De doarpen koene sels sjen litte hoe grutsk se binne op it eigen doarp, en watfoar bysûndere dingen der binne." Net allinnich út de doarpen wiene de reaksjes posityf, mar ek minsken dy't de programma's fan Omrop Fryslân folgen. "Dy sizze: wat in leuk doarp, dat wisten we net, dêr moatte we ris hinne!"

Net alles neffens planning

Hoe goed alles ek regele wie, net alles gong altyd neffens planning op lokaasje. Sa krige Froukje te krijen mei in loopske kavia en foel by Maaike van der Hoek de mikrofoan yn it wetter. Dy waard in dei letter wol weromfûn.