Sander Arends nei dûbeldfinale challengertoernoai yn Praag

De Ljouwerter tennisser Sander Arends hat him mei David Pel pleatst foar de finale fan it challengertoernoai yn Praag, Tsjechië. Yn de heale finale fan it dûbeldspul wiene de Nederlanners mei 6-1 en 6-4 te sterk foar Hans Hach Verdugo (Meksiko) en David Vega Hernández (Spanje).